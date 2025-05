"Não há pessoas sem capacidades, há pessoas sem oportunidades", foi assim que Leonor Pedras, gestora de operações da Jerónimo Martins, finalizou a sua intervenção nas Jornadas da Associação Sem Limites, que decorrem no Hotel The View Baía, no Funchal.

Durante o seu painel, a gestora destacou o papel estratégico, humano e cultural da inclusão de pessoas com deficiência nas organizações. "É um direito humano, um compromisso social e, acima de tudo, uma escolha consciente das empresas", afirmou.

Baseando-se na sua experiência e investigação, a responsável assegurou que "é possível incluir de forma eficaz e sustentável", sem que isso represente um encargo excessivo para as empresas. "Há coisas muito pequenas, no dia-a-dia, que podemos fazer para adaptar e acolher estas pessoas. Quando existe um verdadeiro compromisso da organização, a inclusão deixa de ser excepção e torna-se uma prática comum".

Leonor Pedras salientou ainda que os benefícios das práticas inclusivas vão muito além do impacto individual. "Não se trata apenas das pessoas com deficiência se sentirem ouvidas e valorizadas. Estas práticas transformam realmente equipas, ambientes de trabalho e até a cultura das empresas", enalteceu, mas também alertou para os desafios que ainda persistem.

A inclusão não se constrói de um dia para o outro. Requer trabalho, escuta, disponibilidade e, sobretudo, a coragem de questionar aquilo que sempre foi feito Leonor Pedras, gestora de operações da Jerónimo Martins

A representante da Jerónimo Martins partilhou também a sua experiência no desenvolvimento do Centro Incluir, uma iniciativa da empresa que funciona como um espaço aberto à comunidade, com o objectivo de promover a sensibilização, a formação e o diálogo sobre a inclusão no mercado de trabalho. Através desta iniciativa, tem sido possível integrar profissionalmente pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Criado em 2021, este projecto conta com uma loja-escola, a primeira do género em Portugal, que simula um mini Pingo Doce. Este espaço permite aos participantes treinarem tarefas e rotinas de loja "num ambiente protegido", antes de integrarem o contexto real de trabalho em supermercado.