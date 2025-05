Um golo de Pedro Gonçalves (Pote), aos 55 minutos, num remate colocado e outro de Gyokeres, aos 83, garantiram o triunfo do Sporting (2-0), na recepção ao Vitória de Guimarães e a revalidação do título da I Liga de futebol. Este é o 21º título dos ‘leões’.

O Benfica, que chegou a esta jornada com os mesmos pontos do Sporting, empatou em Braga (1-1) e ficou no segundo lugar.