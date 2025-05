Di María assume saída do Benfica no final da temporada

O futebolista argentino Ángel Di María assumiu hoje que vai deixar o Benfica no final da temporada, garantindo que a partida com o Sporting de Braga (1-1), da 34.ª jornada, foi a sua última pelas 'águias' na I Liga.

"Foi o meu último encontro no campeonato com esta camisola e estou orgulhoso de a ter vestido novamente", escreveu numa publicação nas redes sociais, acompanhada por uma foto em que se mostrava visivelmente emocionado após o encontro de Braga.

Com o empate em Braga, o Benfica terminou o campeonato na segunda posição, a dois pontos do Sporting, que assegurou o bicampeonato, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães (e-0).

"Não foi o resultado final que queríamos neste campeonato. Trabalhámos muito para poder alcançar o objetivo. Dói muito terminar desta forma depois de um ano tão longo", referiu.

Contudo, Di María lembra que o Benfica ainda vai disputar a final da Taça de Portugal, em 25 de maio, frente ao Sporting, não revelando se vai continuar nos 'encarnados' no Mundial de clubes.

"Falta uma final no domingo e vamos com toda a vontade e alegria para a conquistar. Juntos como sempre. Obrigado pelo apoio benfiquistas", escreveu o campeão do mundo, de 37 anos.

Formado no Rosário Central, o argentino estreou-se na Europa no Benfica em 2007/08, passando três temporadas na Luz, antes de se transferir para o Real Madrid, passando depois por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de regressar ao Benfica em 2023/24.