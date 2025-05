Bruno Lage quer vencer frente ao Sporting num bom momento

O treinador do Benfica, Bruno Lage, admitiu hoje que é importante vencer a Taça de Portugal em futebol, no domingo, frente ao Sporting, rival que considerou estar a viver um bom momento, fruto do trabalho de várias épocas.

"Sabemos que não é este título que salva a época [do Benfica], mas é um título muito importante para nós, porque é um título que não é fácil de ganhar. Por isso, damos muita importância a este título", disse Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Portugal em futebol, que se realiza no domingo, às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

"O Sporting está a viver um bom momento da sua vida. E esse bom momento vem de quatro, cinco anos de trabalho. A base está lá. E aquilo em que eu acredito é que esses quatro anos de trabalho ainda lhes deram essa vantagem no campeonato. E digo ainda porque acredito muito no trabalho que nós realizamos nestes nove meses e naquilo que a gente pode ainda vir a realizar no futuro", acrescentou o treinador do Benfica.

Por outro lado, Lage disse querer oferecer a Taça de Portugal aos adeptos e a toda a estrutura do futebol benfiquista, convicto de que também será um triunfo merecido para todos os jogadores.

"É um título que nós queremos oferecer em primeira instância aos nossos adeptos e a toda a estrutura do futebol e também à nossa equipa, porque os nossos jogadores merecem isso. Trabalharam muito durante a época, foram nove meses fantásticos. E não me canso de dizer o orgulho que tenho a trabalhar com estes jogadores, e sinto realmente que o trabalho, o esforço e a dedicação que eles tiveram durante os nove meses sobre o nosso comando, pelo que seria muito bom terminarmos com a conquista da Taça de Portugal", sublinhou o técnico do Benfica.

Questionado sobre os jogadores lesionados e a escolha para a baliza no jogo da final da Taça de Portugal, atendendo a que o titular nos jogos de Taça tem sido Samuel Soares, Bruno Lage abriu o jogo e deixou claro que vai manter a sua opção inicial.

"Não vou mudar a minha opinião sobre aquilo que é a competição do Samu (Samuel Soares). Por isso amanhã (domingo) vai ser titular", disse Bruno Lage, admitindo, por outro lado, que o norueguês Fredrik Aursnes, lesionado, continua em dúvida e que ainda será reavaliado antes do jogo com o Sporting.

Antes de terminar a conferência de imprensa, Bruno Lage deixou um apelo ao fair-play no jogo da final da taça de Portugal.

"É a primeira vez que vou ao Jamor ver uma final da Taça de Portugal e queremos que seja um jogo correto, um dia de família e de festa. E fica também aqui a minha promessa para os nossos adeptos de que tudo faremos para conquistar a Taça de Portugal", rematou o treinador do Benfica.

O Benfica, recordista de triunfos na competição, com 26 troféus conquistados, cumpre a sua 39.ª presença no jogo decisivo, o oitavo frente ao Sporting, que disputa a final pela 31.ª vez, em busca do seu 18.º título.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, a primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.