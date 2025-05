Há 48 anos o Marítimo fazia história ao subir à I Divisão

Faz hoje 48 anos que o Marítimo concretizou um dos feitos do futebol regional, ao torna-se o primeiro clube fora do continente português a ascender à I Divisão do futebol português.

A 15 Maio de 1997, com os Barreiros a "rebentar pelas costuras", mais de 20 mil pessoas realizaram o sonho de fazer subir o "campeão das ilhas" ao escalão maior do futebol português.

Na edição do dia do jogo, o DIÁRIO preparou uma edição especial vespertina inteiramente dedicada ao Club Sport Marítimo.

Em dia que se adivinhava de festa apelava-se ainda ao 'fair play':

O Marítimo acabaria por vencer, então, o Olhanense, por 4-0.

O Governo Regional decretaria feriado regional na segunda-feira seguinte e, no Funchal, viver-se-iam momentos indescritíveis de alegria e emoção.

Esta conquista foi o culminar de uma longa caminhada, iniciada quatro anos antes no campo, com a entrada da equipa verde-rubra no Campeonato Nacional da II Divisão, ainda antes do 25 Abril.

Na época 1972/1973, o Marítimo é campeão da Madeira e diz “adeus” ao futebol regional, com a federação reconhecer os direitos ao campeão regional em participar nos nacionais, em igualdade de circunstâncias, com os seus pares continentais. Por força da orgânica federativa o Marítimo, é convidado a entrar directamente na segunda divisão Zona Sul.

Actualmente, o clube ocupa a 10.ª posição da classificação geral da II Liga, à qual regressou na época 2023/2024, na sequência daquela que tem sido uma das maiores crises desportivas dos 'Leões do Almirante Reis'.

Na próxima jornada, a última desta temporada, o conjunto insular recebe o Vizela, no sábado, dia 17 de Maio.