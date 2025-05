Alunos da 'Bartolomeu' no pódio das Competições Nacionais de Ciência 2025

A equipa 'Estrelas da Bartolomeu', composta pelos alunos, Miguel Aleixo e Simão Pinto, do 9º ano, da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, participaram e ficaram no pódio na 35.ª edição das Competições Nacionais de Ciência, que decorreram na Universidade de Aveiro, no dia 30 de Abril.

Os alunos ficaram em 1.º lugar na Matemática e na Cidadania e em 3.º lugar nas Ciências Naturais, nas Competições de Ciências, que contaram com a participação de 13.000 alunos de todo o país.

"O excelente desempenho e resultados obtidos, reflectem o empenho, a dedicação, a persistência e o foco destes alunos, que treinaram diariamente, desde o início do ano lectivo", refere o Conselho Executivo da escola, que agradece à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Bartolomeu Perestrelo, à Câmara Municipal do Funchal, através do programa Associativismo, à Direcção Regional da Juventude, através do programa das 'Provas Dadas', à agência de viagens Bravatour, "pela colaboração crucial" que possibilitou a participação da equipa nas Competições Nacionais das Ciências.