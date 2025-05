Bilhetes para o jogo da selecção feminina de futebol na Madeira à venda por 3 euros

Já se encontram à venda os bilhetes para o jogo da selecção feminina de futebol, no Funchal, nomeadamente o encontro frente à Bélgica, que se disputa a 3 de Junho, no Estádio do Marítimo. Os bilhetes têm um custo de 3 euros, com 50% de desconto em cartão Continente, e estão à venda no Continente Online e nas lojas Continente aderentes. No caso da Madeira, a loja aderente é a do Madeira Shopping.

Estão igualmente à venda, nas mesmas lojas, os bilhetes para o jogo de amanhã, dia 17 de Maio, da equipa feminina de futebol do Benfica, que disputa a final da Taça de Portugal, frente ao Torreense, às 15 horas, no Estádio Nacional do Jamor. Os bilhetes estão disponíveis pelo valor de 5 euros, com 50% de desconto em Cartão Continente.