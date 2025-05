José Luís Nunes aceita o desafio lançado pelo PSD

O PSD não perde tempo e vai apresentar o pediatra José Luís Nunes como candidato à Câmara do Funchal. O nome do actual presidente da Assembleia Municipal já tinha sido referido na noite das eleições legislativas nacionais e vários militantes acreditaram desde logo que esta seria a escolha definitiva de Miguel Albuquerque.

José Luís Nunes esteve em directo na TSF às 8h30 e garantiu ter aceite o desafio lançado pelo presidente do partido e que hoje surge em manchete no DIÁRIO.

O desejo de dar continuidade e melhorar o projecto em curso na autarquia do Funchal é o que motiva a sua opção.

José Luís Nunes assegura que já tem definida a prioridade para a cidade, assente na convicção de "dar melhores condições de vida a todos os funchalenses"

Quanto à equipa, admite já haver contactos, mas entende que cada coisa tem o seu tempo.

Apesar das circunstâncias que levam alguns a declinar convites para a política activa e o exercício de cargos públicos, José Luís Nunes assume desde já não ter medo do desafio que lhe foi proposto pelo presidente do partido.

O candidato do PSD ainda não tem lema de campanha, mas tem um de vida.

Num contexto de incerteza, o candidato valoriza a honestidade política.

Natural de Santa Maria Maior, no Funchal, licenciou-se em Medicina na Universidade de Coimbra e fez a especialidade de Pediatria e a subespecialidade de Neonatologia. Será que vai conseguir conciliar a sua paixão de vida com o novo desafio? Confessa que ainda não pensou no assunto.

José Luís Nunes é visto como um militante com “grandes serviços” ao partido, um dos que estão sempre presentes e reúne apoios nas várias sensibilidades. Daí a escolha feita pelo PSD.