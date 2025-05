Alverca regressa ao primeiro escalão do futebol nacional 21 anos depois

O Alverca assegurou hoje o regresso à I Liga para a sexta presença no principal escalão do futebol português, 21 anos depois da última participação na temporada de 2003/04.

Os ribatejanos terminaram hoje o campeonato no segundo lugar, com 63 pontos, acompanhando o campeão Tondela no regresso ao principal escalão, ao alcançarem a segunda subida consecutiva de divisão, depois de terem sido campeões da Liga 3 em 2023/24.

Apesar do título, a temporada não começou nada bem para o Alverca que teve um arranque em falso, com três empates e uma derrota caseira, perante o Académico de Viseu (0-4), que determinou a saída do técnico José Pedro no início de setembro.

Vasco Botelho da Costa foi o escolhido para a sucessão no comando técnico dos alverquenses, mas a equipa demorou a encarrilar na II Liga, somando apenas uma vitória, duas derrotas e seis empates ao cabo de nove jornadas.

Os ribatejanos foram subindo na tabela classificativa e, na reta final, acabaram por bater dois adversários diretos, Desportivo de Chaves (0-2) e Tondela (1-2), selando a subida na derradeira jornada perante o Portimonense.

Num percurso ascendente, o Alverca teve apenas duas derrotas no ano de 2025, tornando-se numa das equipas mais concretizadoras da prova, beneficiando da veia goleadora do avançando australiano Anthony Carter, melhor marcador da competição com 15 golos, a par de Juan Muñoz, da União de Leiria.

Alternando entre um sistema tático de três centrais e quatro defesas, Botelho da Costa garantiu estabilidade defensiva ao conjunto ribatejano na segunda metade da época.

O guarda-redes brasileiro João Bravim foi um dos esteios da equipa, conquistando vários prémios de guarda-redes do mês da II Liga.

No eixo da defesa pontificou a experiência de Fernando Varela e Sema Velasquez, enquanto nas laterais Nkanyiso Shinga, Miguel Pires, David Bruno ou Thauan Lara também deram garantias de consistência ao setor recuado.

Eduardo Ageu (sete golos) e Pedro Bicalho (dois golos) revelaram-se médios com chegada à área, num meio-campo em que Diogo Martins e Ricardo Dias também foram importantes no percurso da equipa.

A nível ofensivo, Andrezinho (seis golos e sete assistências), Brenner Lucas (três golos e cinco assistências) e Anthony Carter (15 golos e seis assistências) formaram um tridente explosivo, com Wilson Eduardo, Reinaldo Satorno e João Lima a darem também um contributo decisivo à equipa quando foram chamados.

O Alverca, fundado em 1939, vai marcar presença pela sexta vez no principal escalão do futebol nacional, depois de ter atuado na I Liga nas temporadas de 1998/99 a 2001/02 e em 2003/04, tendo como melhor classificação o 11.º posto de 1999/2000, sob o comando de José Romão e a presidência de Luís Filipe Vieira.

A SAD do emblema ribatejano encontra-se numa fase de transição entre donos, depois de Ricardo Vicintin, principal acionista, ter vendido a sua participação a um grupo de investidores brasileiros e espanhóis com ligações a Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, por cerca de oito milhões de euros, com a possibilidade de atingir os 10, caso o clube viesse a conseguir a subida à I Liga, que agora se confirmou.

A nova direção da SAD do Alverca já assumiu funções, passando a ser liderada pelo CEO, José Miguel Albuquerque, e pelo diretor-geral, Pedro Alves, havendo um terceiro nome, de Thassilo Soares, agente de Vinícius Júnior, que terá também um papel importante na gestão da sociedade desportiva.