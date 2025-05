Alvalade recebe final da Champions feminina entre bicampeão FC Barcelona e Arsenal

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, será palco no sábado da final feminina da Liga dos Campeões de futebol, com as espanholas do FC Barcelona, de Kika Nazareth, em busca do 'tri' frente às inglesas do Arsenal.

Vencedoras de três das últimas quatro edições da prova continental, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24 -- nas épocas 2018/19 e 2021/22 perderam as finais diante das francesas do Lyon -, as catalãs pretendem dar mais um passo na sua hegemonia.

Hexacampeãs espanholas e com uma temporada quase 'perfeita' a nível interno, o FC Barcelona chegou com muita tranquilidade ao encontro decisivo da Liga dos Campeões, superando sem dificuldade todos os adversários durante o caminho.

O único desaire aconteceu logo na primeira jornada da fase de grupos, diante das inglesas do Manchester City (2-0), mas respondeu com goleadas frente às suecas do Hammarby (9-0 e 3-0), às austríacas do St. Polten (7-0 e 4-1) e, na última ronda, 'vingou-se' da turma britânica, com um 3-0 que assegurou a liderança do Grupo D.

Já na fase a eliminar, 'atropelou' nos quartos de final as alemãs do Wolfsburgo (4-1 e 6-1, 10-2 no conjunto das duas mãos), o mesmo acontecendo nas meias-finais, frente às inglesas do Chelsea, alcançando a final com duplo 4-1 (8-2 no agregado).

A internacional portuguesa Kika Nazareth, em temporada de estreia na formação espanhola, após uma carreira iniciada no Benfica, contribuiu neste percurso com três golos e três assistências em seis partidas, até uma lesão grave a ter afastado, não podendo marcar presença dentro de campo na final realizada na sua cidade.

Por outro lado, as inglesas do Arsenal regressam a uma final europeia 18 épocas depois, quando conquistaram a única Liga dos Campeões que têm no currículo, em 2006/07, contando ainda com seis presenças em 'meias', sem chegar à final.

O percurso do Arsenal nesta edição começou na primeira pré-eliminatória, onde venceu as escocesas do Rangers (6-0) e as norueguesas do Rosenborg (1-0), com a segunda pré-eliminatória, a duas mãos, a iniciar-se com uma derrota por 1-0 no reduto das suecas do BK Hacken, que, contudo, saíram goleadas de Londres (4-0).

Na fase de grupos, o Arsenal também entrou a perder, frente às alemãs do Bayern Munique (5-2), mas os triunfos frente às norueguesas do Valerenga (4-1 e 3-1) e às italianas da Juventus (4-0 e 1-0) deixaram o apuramento confirmado, chegando ao primeiro lugar na derradeira jornada, quando superou a equipa germânica por 3-2.

Nos 'quartos' e nas 'meias', o Arsenal voltou a fazer grandes reviravoltas, a reverter primeiro um 2-0 frente às espanholas do Real Madrid para um 3-0 em casa, ao que se seguiu um 4-1 no reduto das francesas do Lyon, depois de uma derrota, por 2-1.

O confronto direto entre os dois conjuntos distribui-se por duas vitórias para cada lado, embora os triunfos do Arsenal remontem já à temporada 2012/13, na estreia das catalãs na prova europeia, tendo o FC Barcelona levado a melhor em 2021/22.

O árbitro português Tiago Martins cumprirá as funções de videoárbitro na partida, numa equipa de arbitragem que vai ser comandada pela croata Ivana Martincic.

O duelo decisivo da Liga dos Campeões feminina de futebol realiza-se a partir das 17:00 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, habitual casa do Sporting, que, bem como o Benfica, foi eliminado desta edição na segunda pré-eliminatória.