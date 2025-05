Há uma nova competição a unir o mundo do Futebol Feminino

Entre os dias 21 e 23 de Maio, Portugal é palco da primeira edição do World Sevens Football, uma nova competição internacional de futebol feminino.

O evento antecede a final da Liga dos Campeões Feminina, que também está agendada para Lisboa, no dia 24 de Maio, às 17 horas, no Estádio José Alvalade,

A competição de formato inovador, conta com a presença de equipas de renome como Benfica, Manchester United, Bayern de Munique, Ajax, Manchester City, Paris Saint-Germain, AS Roma e FC Rosengard. A equipa vencedora conquista um prémio de 4,5 milhões de euros, mais três milhões do que o valor assegurado para o clube vitorioso da Liga dos Campeões feminina.

Todos os jogos têm lugar no Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril Praia.

O que é o World Sevens Football?

É um torneio inovador de futebol feminino em formato 7 contra 7, que reúne equipas seniores de oito dos maiores clubes da Europa. Criada com um conceito de proporcionar jogos "mais intensos e dinâmicos", a competição aposta num "formato mais compacto e electrizante", com campos reduzidos, partidas mais curtas e sem algumas das habituais regras do futebol dito "normal".

Este torneio representa assim uma nova abordagem ao futebol, sendo mais ágil, emocionante e pensado para cativar uma nova geração de adeptos, mantendo o foco na excelência e no espcetáculo desportivo.

Quais são as regras?

Apesar de ser uma competição de futebol de sete, o torneio tem regras específicas e que se diferenciam das "normais". Desde logo o campo tem diferentes dimensões, com os jogos a serem disputados na metade de um campo de futebol de 11 jogadores e também têm balizas ligeiramente mais reduzidas.

Cada clube participa com um plantel de 25 jogadoras, das quais 14 são convocadas por partida. As substituições são ilimitadas e rotativas, embora apenas sete jogadoras possam estar em campo ao mesmo tempo.

O tempo das partidas também é diferente, com os jogos a terem uma duração total de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos.

Neste formato a regra do fora-de-jogo não é aplicada, tornando assim o jogo mais fluido e permitindo mais oportunidades ofensivas.

Outro regra importante prende-se com o resultado no marcador, sendo que neste torneio não há lugar aos empates e é obrigatório existir sempre uma equipa vencedora. Ou seja, se no final dos 30 minutos o marcador estiver empatado, a disputa vai para o golo de ouro. Se a igualdade se mantiver, segue directamente para as grandes penalidades por morte súbita, isto é, a primeira equipa a falhar perde.

Sistema Disciplinar:

O sistema disciplinar do torneio é simples e rigoroso.

Um cartão amarelo funciona como aviso, mas dois amarelos no mesmo jogo ou um vermelho directo resultam na expulsão imediata e na suspensão automática da partida seguinte. Além disso, a acumulação de três cartões amarelos ao longo do torneio implica igualmente a suspensão de um jogo.

Qualquer questão de natureza disciplinar pode ser analisada pelo comité disciplinar do torneio, mediante solicitação formal por parte da equipa envolvida.

Formato do torneio:

O torneio decorre ao longo de três dias e conta com a participação de oito equipas, divididas em dois grupos de quatro.

Numa fase inicial, cada equipa defronta as outras três do seu grupo. Na fase seguinte, os vencedores e segundos classificados de cada grupo avançam para as meias-finais, que irá definir quais as equipas que vão disputar a final e o jogo pelo terceiro lugar.

Transmissão:

Todos os jogos do World Sevens Football são transmitidos em directo e gratuitamente no site ou na app móvel da DAZN.