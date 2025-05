Só falta decidir o candidato do PSD/Madeira da Ribeira Brava

O presidente do PSD/Madeira deu conta, na manhã desta terça-feira, à margem das comemorações do Dia do Empresário, organizado pela ACIF, que só falta decidir quem será o candidato social-democrata à Câmara Municipal da Ribeira Brava, numa disputa entre Hélder Gomes e Jorge Santos. Até amanhã deverão ser conhecidas novidades nessa matéria.

Nos demais concelhos, as escolhas já estarão feitas, com Miguel Albuquerque a não desmentir os nomes apontados pelo JM, na sua edição de hoje, que dá nota da chamada de dois antigos presidentes da câmara, nomeadamente em Santa Cruz, com Savino Correia, e na Ponta do Sol, com Rui Marques. Alguns desses nomes já haviam sido apontados pelo DIÁRIO no dia de ontem.

Em São Vicente as divisões também terão sido ultrapassadas, com Fernando Góis a ser o candidato escolhido, conforme dá conta o DIÁRIO, na sua edição de hoje, algo que vai ao encontro do que disse Miguel Albuquerque, aos jornalistas.