Concerto de Talked Across the Room em nova sessão de 'Música nos Museus'

O ciclo 'Música nos Museus' volta, a 23 de Maio, pelas 18h30, ao Museu - A Cidade do Açúcar, com um concerto intimista do duo Talked Across the Room. O espectáculo propõe uma viagem sonora pelas transformações da vida, através de um repertório de canções inéditas que cruzam diferentes estilos musicais.

Criado em 2017, em Pequim, e atualmente sediado na Madeira, o projecto Talked Across the Room é composto por Alejandro Lopes (Venezuela/Madeira) e Tetiana Strykhar (Ucrânia). Com influências que vão do indie-pop ao synthwave, passando pelo electro funk e pela indietronica, o duo apresenta uma identidade musical híbrida e cosmopolita, reflectindo as origens diversas dos seus membros.

O espetáculo 'Changes' será apresentado em formato duo e aposta numa abordagem sensorial à música, com arranjos electrónicos e vocais atmosféricos que exploram a passagem do tempo, a mudança e a reinvenção.

Os bilhetes custam 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou 'on-line', através da ticketline.

Este concerto integra a programação regular de 'Música nos Museus', iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que promove o encontro entre património e criação artística contemporânea.