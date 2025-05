Madeirenses podem contar com a Nova Direita "para os defender"

A candidatura da Nova Direita pelo círculo eleitoral da Madeira às Legislativas nacionais do próximo domingo esteve, esta quinta-feira, em acção de campanha em Santa Cruz e em Machico.

O candidato Paulo Azevedo ouviu as queixas da população dessas localidades e, em comunicado, destaca a falta de desenvolvimento, atribuindo responsabilidades, no caso de Santa Cruz, à governação camarária do JPP.

"Em Machico ouvimos que este concelho parou no tempo", refere o candidato, acrescentando que no concelho vizinho, em Santa Cruz, dando conta de que os comerciantes se queixam de falta de atractividade para o madeirense. "Tudo parou por parte do JPP, tanto que é verdade que o candidato para a República não dá a cara nesta campanha com medo de ouvir as verdades por parte dos comerciantes locais", aponta Paulo Azevedo.

Nesse sentido, o candidato da Nova Direita questiona "com esta governação que tanto usam de bandeira para promover o partido com que garra iram defender os madeirenses na República?", deixando a garantia de que a população pode contar com o seu partido "para os defender e dar a Santa Cruz e Machico o desenvolvimento que merecem".