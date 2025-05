Sessão de abertura da II Madeira Maritime Week agendada para hoje

O hotel Savoy Palace, no Funchal, acolhe, hoje, a sessão de abertura da II Madeira Maritime Week, que decorre na Região de 19 a 23 de Maio.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente no evento, com início previsto às 09:30 horas.

A II Madeira Maritime Week é uma organização conjunta da presidência do Governo Regional e da Associação Europeia Internacional de Armadores de Portugal (EISAP), que celebra a marca dos mil navios registados no Registo Internacional de Navios (MAR).

A EISAP tem como presidente Nils Aiden e como secretário-geral Pedro Calado, ambos recentemente eleitos. Representa mais de 80% dos armadores com navios registados no MAR.

O primeiro dia da conferência contará com oradores principais, painéis de discussão e oportunidades de ‘networking’, ao longo do dia. A Madeira Maritime Week reúne especialistas, como Nikos Mertzanidis, da indústria dos cruzeiros.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária.

09h00 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participa no Fórum POSEI – Regiões Ultraperiféricas, em Bruxelas. Já à tarde, o governante tem também previstas reuniões com a Associação de Produtores Europeus de Banana, assim como com a Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia.

09h00/12h30 A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) apresenta o projecto europeu 'BESTLIFE2030 – STOP Predators', no Museu da Baleia, no Caniçal.

09h30/ 12h30 e 14h30/ 17h30 Formação sobre diálogo intercultural, ministrada por Ana Paixão, da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, no âmbito da Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.

10h00 Debate sobre 'Energia nuclear na era das alterações climáticas', na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

11h30 O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visita a empresa Sweets and Sugar, sediada na Zona Franca da Madeira. Esta é a primeira visita do ‘Roteiro Empresas Exportadoras’, que pretende dar destaque às empresas que mais contribuem para a criação de emprego e para a internacionalização da economia da Madeira e do Porto Santo.

15h30 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência a direcção regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a loja Porcelanosa Madeira, no Funchal.

16h00 e 17h00 O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz irá apresentar duas empreitadas de concepção, rornecimento e instalação de cobertura tensionada, designamente no Polidesportivo da Camacha e no Mercado Agrícola do Santo da Serra. As sessões de apresentação terão lugar no Salão Nobre da autarquia.

16h30/ 18h30 Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores promove plenário geral de trabalhadores dos Horários do Funchal.

17h00 A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, promove uma visita às actividades de rastreio cardiovascular dinamizadas pelo Serviço Regional de Saúde no âmbito da Semana do Coração, sob o tema “Coração Activo, Vida Saudável”, na Praça Amarela, no Funchal.

CULTURA

17h00 O número sete da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série será apresentado no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), no Funchal. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, presente, nesta que é uma iniciativa da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL).

17h30 Inauguração das exposições do Mercado Quinhentista de Machico e apresentado do saco oficial do evento, no Centro Comercial Plaza.

DESPORTO

11h30 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na apresentação da Festa do Desporto Escolar 2025, no Centro Comercial Madeira Shopping. A Festa do Desporto Escolar, subordinada ao tema “Senhora do Mar – A Esperança, a virtude menor, mas a mais forte”, realiza-se entre os dias 23 e 30 de Maio.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Maio, Dia Internacional do Ensaio Clínico, Dia Mundial da Metrologia, Dia Mundial da Abelha, Dia da Autonomia do Poder Local, Dia da Marinha e Dia Europeu do Mar:

1277 - Morre, com 62 anos, Pedro Julião ou Pedro Hispano, português, eleito 187.º Papa da Igreja Católica com o nome de João XXI.

1498 - O navegador Vasco da Gama chega a Calecute, no final da viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia.

1506 - O navegador Cristóvão Colombo morre em Espanha.

1871 - É publicado, no jornal "A Revolução de Setembro", o manifesto das Conferências Democráticas. As conferências, promovidas pelo grupo do Cenáculo, de Antero de Quental, Eça de Queirós e Oliveira Martins, teriam lugar a partir de dia 22, no Casino Lisbonense.

1873 - É emitida nos Estados Unidos a patente n.º 139. 121 para a Levi Strauss & Co. and Jacob Dav, as primeiras calças de ganga de trabalho rebitadas, hoje conhecidas como jeans.

1898 - Inauguração do Aquário Vasco da Gama, integrada nas comemorações do IV centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, em Lisboa.

1927 - O aviador norte-americano Charles Lindbergh inicia o voo sobre o oceano Atlântico de Nova Iorque, Estados Unidos, a Paris, França.

- Através do Tratado de Jeddah, o Reino Unido reconhece a soberania saudita sobre as regiões de Hejaz e Najd.

1941 - Morre, com 57 anos, o escritor Raul Proença.

1943 - Os Estados Unidos e o Reino Unido ratificam o tratado de abolição dos direitos extras territoriais na China.

1952 - Morre, aos 24 anos, o ciclista italiano Orfeo Ponsin, durante a Volta a Itália, na etapa Siena-Roma.

1954 - É promulgado, por decreto-lei n.º 39666 emitido pelo Ministério do Ultramar e publicado no Diário do Governo nº. 110/1954, o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique. A população é dividida em três grupos: os brancos, os assimilados e os indígenas.

1964 - O Presidente francês Charles de Gaulle propõe uma conferência internacional para restabelecer a paz e a neutralidade no Laos, Indochina.

1974 - Américo Thomaz e Marcello Caetano partem para o exílio no Brasil.

1975 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos opõe-se à redução de tropas norte-americanas no estrangeiro.

1976 - Morre, aos 95 anos, o jornalista, militar e grão-mestre da maçonaria portuguesa Luís Gonçalves Rebordão.

1978 - Estreia-se, em Colónia, a obra "Pas de Quoi", do compositor italiano Luciano Berio.

- Militantes palestinianos disparam, no aeroporto parisiense de Orly, França, contra um grupo que embarcava para Telavive. O balanço é de oito mortos (três membros do comando, dois polícias e três passageiros) e três feridos.

1980 - A banca e os seguros portugueses permanecem vedados à iniciativa privada, com o parecer de inconstitucionalidade dado pelo Conselho da Revolução à proposta governamental da Lei de delimitação dos setores.

1982 - O Reino Unido rejeita o apelo das Nações Unidas (ONU) para novas conversações com a Argentina sobre as Ilhas Falkland-Malvinas.

1983 - O pedido de parecer sobre a taxa de 25 escudos para aquisição de medicamentos é o primeiro processo enviado para o recém-criado Tribunal Constitucional.

- É publicado o decreto-lei nº. 204/83, emitido pelo Ministério das Finanças e do Plano, da Justiça e da Reforma Administrativa e publicado no Diário da República nº. 116/1983 com a aprovação da Lei Orgânica do Instituto de Reinserção Social, criado no Ministério da Justiça, em regime de instalação e balancete pelo período de 3 anos, prorrogável, pelo decreto-lei n.º 319/82 de 11 de agosto de 1982.

1984 - Termina, na Figueira da Foz, o congresso constituinte da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

- O II congresso do Movimento Democrático das Mulheres sob o lema "Mulheres em Movimento pela Igualdade e a Paz", no Pavilhão dos Desportos, em Lisboa.

1986 - Em Lisboa e Pequim é anunciado o início das conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau. A primeira ronda de negociações tem início a 30 de Junho.

1987 - Otelo Saraiva de Carvalho é condenado, pelo Tribunal Criminal de Monsanto, a 15 de anos de prisão, depois de ter dado como provado o seu envolvimento nas acções das FP-25.

1988 - É inaugurada, na Biblioteca Nacional, a PORBASE -- Base Nacional de Dados Bibliográficos.

1989 - O Tribunal de Madrid condena 13 réus e absolve 25 acusados no processo do óleo de colza, na origem da morte de 700 pessoas, em 1981.

- Cerca de 200 mil manifestantes resistem à lei marcial na Praça de Tiananmen, com todos os acessos cortados por carros blindados. É imposto o blackout noticioso.

- Morre, aos 85 anos, John Richard Hicks, economista inglês. Prémio Nobel da Economia em 1972, pela contribuição pioneira à teoria do equilíbrio económico geral e à teoria do bem-estar.

1990 - Carlos Carvalhas, 48 anos, é nomeado para o recém-criado cargo de secretário-geral adjunto do PCP no XIII Congresso, extraordinário, do partido, em Loures, Lisboa. Álvaro Cunhal mantém a liderança.

- A Frente de Salvação Nacional vence as primeiras eleições livres na Roménia, em 53 anos.

1993 - As vilas de Amora, Esmoriz, Marco de Canavezes, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Seixal, Vale de Cambra e Vendas Novas passam a cidade.

- O Presidente da Venezuela Andrés Perez é suspenso das funções por irregularidades na gestão de fundos.

1995 - O Papa João Paulo II inicia uma visita de três dias à República Checa e ao país natal, Polónia.

1999 - João Garcia, o português que atingiu o cume do Everest, sofre queimaduras graves durante a descida. O companheiro de aventura, o belga Pascal Debrouwer, morre.

2000 - Morre, com 78 anos, o flautista francês Jean-Pierre Rampal.

2002 - É proclamada a independência da República Democrática de Timor-Leste, no campo de Taci Tolo, a cinco quilómetros de Díli.

- Morre, com 60 anos, o paleontólogo e ensaísta norte-americano Stephen Jay Gould. Eleito em 1998 presidente da Associação norte-americana para o avanço da ciência (AAAS), a primeira organização científica dos Estados Unidos. Autor de "A estrutura da teoria de evolução".

2003 - O embaixador Jorge Ritto é detido para interrogatório, no âmbito do processo Casa Pia.

2004 - O arquiteto Siza Vieira recebe o Troféu Latino, da União Latina, pelo conjunto da obra.

- Morre, com 79 anos, Natércia Rocha, escritora, autora da Coleção Mistério.

2005 - Chega ao fim o mandato da Missão de Assistência das Nações Unidas (ONU) em Timor-Leste (UNMISET).

É substituída por Escritório das Nações Unidas (ONU) em Timor-Leste, uma missão política que deixa de ter forças militares e que contará apenas com 130 efectivos, entre assessores civis, de polícia e observadores militares.

2006 - Toma posse o governo de união nacional do primeiro-ministro iraquiano Nuri Al-Maliki.

- É dado por concluído o dique da Barragem das Três Gargantas, na China, o maior projeto hidráulico do mundo.

- É constituída a Associação Portuguesa de Infertilidade.

2007 - José Ramos Horta toma posse como Presidente da República de Timor-Leste, antes de participar nas comemorações oficiais do Dia da Independência.

- A Bulgária elege os primeiros eurodeputados, menos de seis meses depois de ter aderido à União Europeia. O novo partido búlgaro de centro-direita, GERB, obtém mais 0,28 por cento que os socialistas, no poder, nas primeiras eleições europeias.

- Morre, com 77 anos, Stanley Miller, químico norte-americano, conhecido pelos seus estudos sobre a origem da vida.

- Morre, aos 85 anos, Ben Weissman, pianista e compositor norte-americano, autor de mais de 50 canções de Elvis Presley.

2008 - A polícia francesa em colaboração com a Guarda Civil espanhola detém quatro alegados membros da organização terrorista ETA, numa operação em Bordéus. Francisco Javier López Peña, um dos quatro detidos, é considerado em Madrid o "número um" da organização terrorista basca

2009 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta pela segunda vez a lei do pluralismo e da não concentração dos meios de comunicação social, depois de ter devolvido o diploma ao Parlamento pela primeira vez a 3 de março.

2011 - O conselho de administração do Fundo Monetário Internacional aprova formalmente o pacote de ajuda externa a Portugal, no âmbito do seu instrumento de financiamento alargado.

2012 - Morre, aos 62 anos, Robin Gibb, cantor do grupo britânico Bee Gees.

- Morre, aos 60 anos, Abdelbaset al-Megrahi, líbio condenado pelo atentado de Lockerbie, na Escócia, um ataque terrorista num avião de passageiros da companhia aérea Pan Am, em 21 de dezembro de 1988.

2013 - Um gigantesco tornado, categoria FF5, a mais alta da escala de medição, de três quilómetros de diâmetro atinge a cidade norte-americana de Oklahoma, arrasando casas e escolas à sua passagem e provocando dezenas de mortos e centenas de feridos.

- Morre, com 74 anos, o norte-americano Ray Manzarek, teclista e membro fundador da banda The Doors.

- Morre, aos 84 anos, Manuel Leal da Costa Lobo, considerado um dos "pioneiros do urbanismo" em Portugal. Fundador e sócio número um da Associação de Urbanistas Portugueses.

2016 - O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, pelo Governo e Humberto Pedrosa e David Neelman pelo consórcio Atlantic Gateway, assinam um Acordo de Compra e Venda de Ações e o Acordo Parassocial e de Compromissos Estratégicos, de compra e venda de ações da TAP, que permite ao Estado ficar com 50% do capital da transportadora aérea.

2017 - O grupo terrorista Estado Islâmico executa 19 civis, entre os quais duas crianças, numa aldeia da província síria de Deir Ezzor (Este) detida por forças 'antijihadistas'.

- O Sporting sagra-se campeão nacional de futebol feminino pela primeira vez na sua história, ao golear o Boavista, no Porto, por 6-1, em jogo da 25.ª e penúltima jornada da liga.

2019 - Morre, aos 70 anos, Niki Lauda, automobilista austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1 (1975, 1977 e 1984)

2021 - Morre, com 89 anos, Francisco Brines Bañó, escritor espanhol, Prémio Cervantes 2020, membro da Real Academia Espanhola e vencedor do Prémio Nacional de Poesia Ibero-americana Rainha Sofia.

2023 - Inês de Sousa Real é reeleita porta-voz do PAN, depois de a sua candidatura à Comissão Política Nacional ter conseguido 72% dos votos no IX Congresso do partido, em Matosinhos, Porto.

- Morre, aos 85 anos, José Agostinho Neto, diplomata angolano, embaixador na República do Congo, na Tanzânia e no Botswana. Irmão mais novo do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto (1922- 1979).

2024 - O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, nomeia o vice-Presidente Mohammad Mokhber, como chefe de Estado interino e decreto a cinco dias de luto pela morte, aos 63 anos, de Ebrahim Raisi na queda de um helicóptero na província do Azerbaijão Oriental.

- O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, pede a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, suspeitos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

- O Tribunal Superior de Londres decide que o fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, está autorizado a recorrer do pedido de extradição do Reino Unido para os Estados Unidos da América.

- A Entidade Reguladora para a Comunicação Social dá 'luz verde' à compra do Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outras marcas, da Global Media pela Notícias Ilimitadas.

- O Tribunal Constitucional sul-africano, a mais alta instância judicial do país, declara o antigo Presidente Jacob Zuma inelegível, devido à pena de prisão, de mais de 12 meses, a que foi condenado em 2021, impedindo-o de candidatar-se às eleições gerais, até que tenham decorrido cinco anos desde a conclusão" da sua sentença".

PENSAMENTO DO DIA

Ninguém desenvolverá alguma vez as faculdades da sua inteligência se, pelo menos, não intercalar alguns momentos de solidão na sua vida Thomas de Quincey (1785-1859), escritor britânico



Este é o centésimo quadragésimo primeiro dia do ano. Faltam 225 dias para o termo de 2025.