Decorreu, hoje, a reabertura do Museu ‘A Cidade do Açúcar’, evento que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e outras respectivas entidades.

O projecto, promovido e financiado pela autarquia, envolveu uma reestruturação profunda do espaço, com uma modernização das infraestruturas, reforço da segurança e acessibilidade, bem como a introdução de novas dinâmicas museológicas.

Na ocasião, Cristina Pedra começou por destacar que “este foi um investimento, de mais de 30 mil euros, na memória coletiva da nossa cidade e no reforço da sua identidade”, sublinhando que se trata de um espaço gratuito, agora mais inclusivo e acessível, dedicado à valorização do património histórico-cultural do Município.

Note-se que, concretamente, a renovação museográfica contemplou uma nova configuração expositiva distribuída por três pisos, tendo duplicado o número de peças em exibição, de 230 para 450 peças.

A ampliação do espaço expositivo foi acompanhada por ações de conservação, melhorias ao nível da iluminação, vitrines e painéis informativos e ainda uma ação ao nível da acessibilidade das infraestruturas, com a implementação de uma rampa à entrada do museu e renovação das casas de banho. Foi ainda criado um novo espaço dedicado a exposições temporárias, inaugurado com uma mostra sobre o ciclo contemporâneo da cana-de-açúcar.

Cristina Pedra evidenciou ainda a importância do espaço para a cidade do Funchal, referindo que este investimento constitui mais uma demonstração do compromisso do atual executivo com a cultura, considerada um pilar essencial da sua ação.

Reforçou, ainda, que “o executivo tem demonstrado que a cultura não é para esquecer, estando focado em realizar a profissionalização da mesma.”

Por fim, concluiu que, para além de constituir um espaço culturalmente rico, o museu será também um polo dinâmico reservado à realização de debates, conferências, moderação de ideias e diálogo entre entidades culturais e artistas.

Registe-se que a partir de hoje, o museu está novamente aberto ao público.