Mais de 5.500 pessoas chegaram ao Funchal no 'Independence of the Seas'

O porto do Funchal recebe, esta terça-feira, o navio 'Independence of the Seas', que chegou com 5.579 pessoas, encerrando assim a temporada de cruzeiros na Região. A saída está prevista para as 16 horas, em direcção a La Corunha, em Espanha.

O croata Iv Vidos está ao leme deste navio, que nesta viagem conta com 4.161 passageiros e 1.418 tripulantes. O navio foi construído em 2008 e está a realizar um cruzeiro de 12 noites, que começou a 12 de Maio em Southampton, Inglaterra, e termina no próximo domingo, no mesmo porto. Já visitou Bilbau (Espanha), Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife (ambos nas Canárias), antes de chegar à Madeira. La Corunha é o último porto, antes do final da viagem.