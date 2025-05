Marítimo oficializou saída de Ivo Vieira

O Marítimo oficializou esta tarde, através de comunicado, a saída do treinador Ivo Vieira, saída que há muito já tinha sido anunciada.

“Conforme já anunciado, o CS Marítimo informa que o treinador Ivo Vieira não vai continuar no comando técnico da equipa principal de futebol na temporada 2025/26. O emblema verde-rubro expressa o seu sincero agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do Marítimo. A Ivo Vieira, desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais para o seu futuro”, refere a missiva do clube verde-rubro.