Masterclass de clarinete com o formador Hugo Bento

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está a desenvolver o I Ciclo de Masterclass, sendo que desta feita a sessão será dedicada ao clarinete. A iniciativa decorre nos dias 30 e 31 de Maio e ainda a 1 de Junho.

De acordo com nota à imprensa, o evento decorre na sede da banda, com o formador Hugo Bento, clarinetista da Banda Militar da Madeira. No dia 1 de Junho, a Masterclass terminará com um concerto.

"Esta formação é aberta a todos os clarinetistas que queiram evoluir, ganhar confiança e inspiração no seu percurso musical", indica.

Custo de inscrição:

Executantes de Clarinete das bandas filarmónicas - 10,00€

Alunos de Clarinete do Conservatório – Escola das Artes da Madeira - 20,00€

Público Geral - 30,00€

Horário:

Sexta-feira: 19h00-22h00

Sábado: 9h30- 12h30 e 14h-18h00

Domingo: Concerto às 11h00