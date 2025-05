Rui Faria passa a ser o novo Inspector Regional de Bombeiros

É mais uma ‘baixa’ numa estrutura na dependência da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, do novo Executivo de Miguel Albuquerque.

Uriel Abreu deixa, a partir de 1 de Junho, o cargo de Inspector Regional de Bombeiros, funções que desempenhava desde 17 de Março de 2023 (na actual nomeação). Será substituído por Rui Faria.

No despacho de exoneração, assinado por Micaela Freitas, e ontem publicado no Jornal Oficial da Região, são apontadas “razões pessoais” para esta saída, ao mesmo tempo que é notado que a mesma acontece “a seu pedido”.

Quanto ao Inspector que se segue, Rui Faria, é enfermeiro de profissão, está ligado à EMIR – Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida e já terá sido bombeiro há muitos anos atrás. No seu currículo ocupa lugar de destaque a sua experiência enquanto formador em 'catástrofe', tendo integrado vários cursos de 'Medical Response to Major Incidents' (MRMI), onde tem sido colega do agora presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques.