O sacerdote Tiago Andrade acaba de ser nomeado director do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações e responsável pelas actividades do Pré-Seminário Diocesano. Esta é uma nomeação feita pelo Bispo do Funchal.

D. Nuno Brás indica que o padre mantém funções de membro da Equipa Formadora do Seminário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima (Jasmineiro).