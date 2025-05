Workshop vai explorar "Modulação sensorial das Pessoas que vivem com demência"

A 24 de Maio, um sábado, entre as 14h00 e as 18h00, o Centro Comunitário do Funchal irá receber um workshop sobre "Modulação sensorial das Pessoas que vivem com demência", com a Terapeuta Ocupacional Patrícia Paquete.

"A demência não é 'apenas' perda de memória, por ser uma síndrome neurodegenerativa, afeta todos os sistemas", lê-se numa nota de divulgação. "Neste workshop vamos abordar as alterações de processamento sensorial e de que forma influenciam a vida das pessoas com demência e introduzimos o conceito de dieta sensorial e novas formas de intervir na modulação sensorial da pessoa que vive com demência. Venha aprender como se pode viver melhor com demência, através dos sentidos! Todos estes conceitos serão abordados à luz da Abordagem centrada na Pessoa", insta a organização.

Sobre a formadora, Patrícia Paquete "é Doutorada em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e possui Estudos pós-graduados na Universidade de Bradford em Dementia Care Mapping. Trabalha com pessoas com demência desde 1998, e foi diretora técnica do primeiro centro de dia e serviço de apoio domiciliário para pessoas com demência da Alzheimer Portugal".

Além disso, é "fundadora da empresa Humanamente (desde 2012) sendo que o empreendedorismo tem sido um meio de divulgar e ajudar a pôr em prática a abordagem centrada na pessoa com demência", acrescenta.

A inscrição são 30€ e deve ser feita através do número 910808390 ou para o e-mail [email protected].