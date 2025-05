Inscrições de estrangeiros nos centros de saúde sobem 36% é o assunto que faz hoje a manche do DIÁRIO. Em 2024 houve mais 1.116 novos registos do que o total registado no ano anterior. Funchal lidera procura, mas há concelhos onde os números duplicam. SESARAM tem o primeiro hospital no País a utilizar oxigénio líquido medicinal baixo em carbono.

Agrava-se consumo de drogas sintéticas é outro assunto em destaque. As consequências sociais da utilização de substâncias como o bloom são consideradas “alarmantes” pelos especialistas. Situação na Região desperta interesse da rádio britânica BBC.

Na cultura, NAPA com prestação digna na final. ‘Deslocado’ da banda madeirense termina na 21.ª posição, com 50 pontos, num concurso que teve como grande vencedora a Áustria.

No desporto, Festa do Leão. Sporting conquista o 21.º título de campeão nacional e a ‘onda verde’, que começou em Alvalade, chegou às ruas do Funchal. Nacional encerra a época com uma derrota no Estádio do Dragão.

Por fim, 16 forças políticas disputam 6 mandatos. Quase 255 mil eleitores da Madeira escolhem hoje os seus representantes na Assembleia da República. DIÁRIO reforça informação em todos os meios.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.