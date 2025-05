Distinguish Gentleman's Ride angaria fundos para investigação do cancro e saúde mental do homem

O Distinguish Gentleman's Ride realizou-se no passado sábado, no Funchal, juntando dezenas de motociclistas com o objectivo de angariar fundos para a investigação do cancro da próstata e saúde mental do homem. O evento, até ao momento, já angariou 1.845 euros, o dobro do valor alcançado no ano passado.

O ponto de encontro foi a Quinta Magnólia, seguido de um percurso com motas e motociclistas elegantes, desfilando e despertando curiosidade e sorrisos à sua passagem pela cidade do Funchal, Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, totalizando 40 quilómetros.

O evento, este ano, decorreu em simultâneo em 1.037 cidades de 108 países. Em Portugal o evento ocorreu em 13 cidades: Lisboa, Porto, Guarda, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Algarve, Braga, Covilhã, São João da Madeira, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal.

Este tratou-se de um evento temático, pelo que estava aberto apenas a motas clássicas e motas modernas mas de design clássico, de acordo com os estilos indicados, obrigando também a que o(a) motociclista e acompanhante cumprissem com o “dress code”, devendo estar trajados a rigor, elegantes, com fato clássico ou roupa mais formal.