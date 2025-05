Anunciado projecto de 3,2 milhões de euros para reforçar a saúde mental

Nova obra permitirá alargar, com mais 40 camas, a capacidade de internamento. O director da Casa de Saúde São João de Deus, enfermeiro João Eduardo Lemos, anunciou hoje, após a inauguração de duas novas unidades da instituição, um novo investimento na área dos cuidados continuados em saúde mental.

“Estamos certos de que ainda podemos ajudar mais, alcançar mais pessoas — principalmente aquelas que mais precisam”, afirmou o responsável, durante a sessão que assinalou o encerramento das comemorações do centenário da presença da instituição na Madeira.

O enfermeiro João Eduardo Lemos revelou que segunda-feira haverá uma reunião para articular com o Governo Regional o lançamento de mais uma obra na Unidade de Cuidados Continuados de Saúde Mental.

A nova intervenção prevê a construção de um edifício com capacidade para 40 camas, que contará com o apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento total de 3 milhões e 200 mil euros. Na mesma ocasião destacou as duas estruturas hoje inauguradas, dispostas em dois pisos com 18 quartos e 35 camas, além de gabinetes técnicos, cozinhas, refeitórios, salas de gestão, salas de visitas, rouparia e lavandaria.

Esta obra de recuperação e requalificação teve um custo global de cerca de 900 mil euros, dos quais 700 mil foram financiados pelo PRR e os restantes suportados com capitais próprios do Instituto São João de Deus. “É com grande alegria que, hoje, todos juntos, celebramos não só o passado de dedicação à saúde dos madeirenses, mas também o futuro, com estruturas cada vez mais dignas, humanas e eficientes”, sublinhou o director da instituição.