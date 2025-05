Albuquerque inaugura unidades de saúde mental no Trapiche

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura hoje as Unidades Elvira e Lucena da Casa de Saúde São João de Deus, localizada no sítio do Trapiche, em Santo António.

As duas novas unidades de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental reforçam a resposta assistencial do Instituto São João de Deus – Funchal (ISJD-F) e consolidam o compromisso com a excelência na prestação de cuidados de saúde mental na Região Autónoma da Madeira.

As novas estruturas integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental e resultam de uma requalificação financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento total de cerca de 700 mil euros.

A Unidade Elvira, com capacidade para 20 pessoas, recebe um financiamento de 399 mil euros. Já a Unidade Lucena, com capacidade para 15 utentes, conta com um apoio de 299.250 euros. Ambas funcionam na modalidade de treino da autonomia.

A cerimónia de inauguração começa com a bênção das instalações pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, e conta com a presença de diversas entidades civis e religiosas.

Este momento marca também o reforço do posicionamento do ISJD-Funchal no desenvolvimento de projectos de saúde e sociais que acompanham a evolução da Madeira há mais de 100 anos.