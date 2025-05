GR promete actualizar diárias das casas de saúde mental em 2025 e 2026

À margem da inauguração das novas Unidades Elvira e Lucena da Casa de Saúde São João de Deus, a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, anunciou que o Governo Regional vai proceder à actualização do valor das diárias das casas de saúde mental, após a aprovação do Orçamento Regional, prevista para o início do Verão.

“Após essa altura, sim, teremos condições financeiras para actualizar o valor da diária. Já está negociado e acertado com as casas de saúde mental uma actualização da diária para o ano de 2025, com efeitos a Janeiro deste ano, para 62,72 euros”, declarou a governante.

Micaela Freitas adiantou ainda que, para 2026, está igualmente previsto um novo aumento: “Para 2026 também já existe o compromisso de actualizarmos a diária para 68 euros”.

As declarações foram feitas durante a cerimónia de inauguração das Unidades Elvira e Lucena, duas novas valências de cuidados continuados integrados em saúde mental, inseridas na Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche, Funchal. As unidades representam um investimento de cerca de 700 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e reforçam a resposta assistencial do Instituto São João de Deus na Região Autónoma da Madeira.