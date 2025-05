II Jogos Matemáticos juntam alunos de várias escolas da Região no Plaza Madeira

Estão a decorrer, a partir de hoje e até 23 de Maio, os II Jogos Matemáticos, destinados a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, no Plaza Madeira. A actividade acontece nos dias 13, 16, 20 e 23 de Maio, das 10 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas.

A iniciativa contará com alunos de várias escolas da região, nomeadamente, EBS Gonçalves Zarco; EB1|PE|C de Água de Pena; Colégio Infante D. Henrique; EB2|3 da Torre; EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva; EB Dr. Horácio Bento Gouveia; EBS Padre Manuel Álvares – Polo do Campanário; EB1|PE do Campanário; EB1|PE da Ribeira Brava; EB1|PE da Corujeira e EB1|PE da Tabua, que vão participar em vários jogos matemáticos de tabuleiro.

Estes inserem-se no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, um projecto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação da Madeira. O objectivo é promover o desenvolvimento de competências matemáticas, incentivando simultaneamente a criatividade e o rigor do raciocínio.