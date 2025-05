Câmara Municipal do Funchal atribui 24 mil euros a associações de migrantes

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou hoje três protocolos com associações que actuam na área das migrações, num investimento total de 24 mil euros. O objectivo da iniciativa é apoiar o trabalho destas entidades na promoção da integração da comunidade migrante no concelho.

A cerimónia de assinatura decorreu esta sexta-feira, no edifício da CMF, com a presença da presidente Cristina Pedra e da vereadora responsável pelo pelouro da Diáspora e Migrações, Ana Bracamonte.

Durante o evento, a presidente Cristina Pedra destacou "a importância do trabalho dessas associações como entidades que dinamizam a participação cívica e promovem iniciativas interculturais alinhadas com as políticas da autarquia na área da Diáspora e das Migrações".

Por sua vez, a vereadora Ana Bracamonte "destacou os esforços envidados pelos serviços para avançar com a celebração dos protocolos e garantir a entrega das verbas no início do ano", explicando que o principal objectivo é "assegurar que os apoios atribuídos permitam a realização dos planos de actividades das entidades, com foco na criação de melhores condições de acolhimento e integração da comunidade migrante".

Três áreas prioritárias

Além do apoio financeiro, a CMF acompanhará o desenvolvimento de actividades em três áreas consideradas prioritárias:

Promoção da aprendizagem do Português como Língua Não Materna - Fundamental para eliminar barreiras linguísticas e facilitar a integração social e profissional dos migrantes; Actividades sociais e de desenvolvimento pessoal - Visando a partilha de conhecimentos, o fortalecimento dos laços de solidariedade e o enriquecimento interpessoal; Actividades culturais e celebração de dias festivos - Consideradas essenciais para a divulgação das diferentes culturas, a promoção da interculturalidade e o estreitamento de laços entre migrantes e a população local.

Este apoio dá continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior, quando as mesmas associações já haviam recebido financiamento municipal, o que permitiu a realização de diversas acções que promoveram a interculturalidade e a multiculturalidade no concelho do Funchal.