Câmara do Funchal investiu 7 milhões na reabilitação de bairros sociais

Helena Leal, vereadora com o pelouro da Habitação, destacou, na Assembleia Municipal do Funchal que decorre na Casa de Saúde de Câmara Pestana, o esforço realizado pela autarquia na melhoria das condições habitacionais nos bairros sociais do município do Funchal. “Embora quatro anos de mandato não tenham sido suficientes para transformar toda a cidade, foi possível concretizar um investimento significativo de 7 milhões de euros em habitação social”, revelou a autarca.

Do montante global investido, 5,2 milhões de euros foram destinados à reabilitação estrutural dos complexos habitacionais e 1,8 milhões à melhoria do interior das habitações.

Helena Leal anunciou que a autarquia vai avançar com a construção do Bairro da Ponte com fundos próprios.