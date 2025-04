Funchal investe 20 mil euros num novo compartimento de resíduos automatizado em São Pedro

A autarquia do Funchal concluiu a construção do novo compartimento partilhado para a deposição de resíduos sólidos urbanos na freguesia de São Pedro, representando um investimento de 20 mil euros. A nova casa do lixo automatizada está localizada no Parque de Estacionamento das Cruzes e já se encontra em funcionamento.

O novo compartimento oferece uma solução mais cómoda e inovadora para o depósito de resíduos, tanto selectivos como indiferenciados, permitindo reduzir os impactos ambientais e garantir melhores condições de salubridade junto às habitações da zona. O projecto teve em consideração a preservação da imagem urbanística, integrando um canteiro de flores no compartimento, valorizando assim o espaço público.

A obra foi um compromisso assumido no âmbito do 'Roteiro de Proximidade com as freguesias' pelo actual executivo municipal, liderado por Cristina Pedra.