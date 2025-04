IL critica política de habitação municipal em Câmara de Lobos

A Iniciativa Liberal Madeira (IL-Madeira) considera que a política de habitação municipal em Câmara de Lobos tem sido "ruinosa, e em nada tem contribuído para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes."

Em nota enviada, o partido refere que nas "poucas habitações propriedade do município, todas elas adquiridas ou construídas em mandatos anteriores, não foram realizadas manutenções."

"Em 2021, o município anunciou que tinha sido um dos dois únicos municípios da região a ter uma candidatura aprovada ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com uma dotação de 47 milhões de euros, em protocolo realizado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e que previa a construção por parte do município de 400 habitações até 2026. Até à data de hoje, não se conhece qualquer tipo de complexo habitacional construído em Câmara de Lobos ao abrigo desse protocolo", lê-se na nota enviada.

Humberto Faria, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira, adianta que, passado algum tempo sem nada executar, o município entendeu que, com os custos de construção a subir, seria necessário um reforço desse mesmo protocolo em 21 milhões de euros, com compromisso de construir quase 300 habitações. O programa ficou com uma dotação financeira total de 68 milhões de euros, mantendo-se o prazo de execução até 2026, e até ao momento continua com uma baixa taxa de execução e não se conhece nenhum complexo habitacional construído pelo município.

"Limitam-se a cumprimentar com chapéu alheio e aparecer para a fotografia nos investimentos habitacionais do Governo Regional, que nenhuma comparticipação tiveram da parte do município.", refere.

Relativamente à promessa, com vários anos, de oferecer uma alternativa mais segura aos residentes da Fajã das Galinhas, o ainda presidente da autarquia chegou a que proferir que, "por minha vontade, já ninguém lá estava", mas tarda em sair do papel o complexo habitacional municipal prometido. Humberto Faria considera que não é por falta de fundos, uma vez que existem 68 milhões para investir em habitação, não o fazem por inércia ou porque têm outras prioridades.

"E com tudo isto, pasme-se, o actual autarca é promovido a presidente do IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, alguém que há pouco tempo dizia que o seu objectivo era ser candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, depressa mudou de opinião. A IL estará sempre contra e será uma voz de protesto relativamente as nomeações que tenham por base outros critérios que não a meritocracia", remata.