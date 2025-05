Europe Direct Madeira promove diálogo intergeracional no Dia da Europa

O Europe Direct Madeira promoveu hoje, no âmbito das celebrações do Dia da Europa, no Edifício Centro em Câmara de Lobos, uma conversa entre diferentes gerações num momento de partilha e reflexão sobre o projeto europeu.

A iniciativa teve como objetivo aproximar duas gerações, jovens e seniores, promover o diálogo e recolher contributos de ambas as partes com o intuito de reforçar e defender os nossos valores europeus. Num ano particularmente especial, uma vez que celebramos 75 anos da Declaração Schuman e os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

A sessão de abertura contou com as intervenções de Patrícia Serrão, gestora do Europe Direct Madeira, e de Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, que destacaram a importância da celebração do Dia da Europa como oportunidade para reforçar os laços entre os cidadãos e a União Europeia. Seguiu-se uma conversa com Sara Cerdas, deputada cessante ao Parlamento Europeu, que partilhou a sua experiência no exercício de funções europeias, sublinhando a importância do envolvimento de todos os cidadãos na construção do futuro da Europa e na promoção dos valores europeus.

O ponto alto do encontro foi a conversa intergeracional intitulada “Na minha altura é que era?”, que juntou seniores da Casa do Povo de Câmara de Lobos e alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas. Num ambiente informal e enriquecedor, partilharam-se memórias e perspectivas sobre as transformações vividas antes e depois da adesão de Portugal à União Europeia, destacando-se temas comparticipação ativa e democrática, reforço da identidade e da cidadania europeia e na reflexão sobre a nossa integração europeia. Na nota enviada à redação, a gestora do Europe Direct Madeira referiu que “a iniciativa reforçou o compromisso do Europe Direct Madeira em promover o debate, a partilha de ideias, a inclusão e a consciência europeia junto de todas as gerações. Adaptando a célebre frase do Papa Francisco: por todos, com todos e para todos. E é por isso que hoje estamos aqui: para celebrar, sim — mas também para refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos activos".