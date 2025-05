Al Hilal vence fora após saída de Jorge Jesus e continua na luta pelo título

O Al Hilal venceu hoje no primeiro desafio após a saída de Jorge Jesus, por 5-3, na visita ao Al-Raed, e continua na luta pelo título, pressionando o Al-Ittihad, que defronta o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio.

Com este êxito, o Al Hilal soma agora 65 pontos, a três do Al-Ittihad, que hoje mesmo visita ao Al Nassr, provisoriamente quarto, com 60.

Jorge Jesus saiu do Al Hilal após a derrota na meia-final da Liga dos Campeões asiática, frente ao Al Ahli (3-1), que venceu a prova, sendo substituído pelo saudita Mohammad Al Shalhoub.

Com Ruben Neves a titular e João Cancelo lesionado, o Al Hilal adiantou-se aos 32 minutos pelo sérvio Mitrovic, antes de Salem Al Dawsari consumar um 'hat-trick' aos 41, 59 e 78 minutos, o último após vistoso lance individual, tento posterior ao do brasileiro Malcom, que aos 66 fez o quarto.

Do lado dos anfitriões, em último na classificação e que contaram com o guarda-redes luso André Moreira a titular, o marroquino Karim El Berkaoui bisou aos 45+3 e 68, primeiro a concluir um contra-ataque e depois a atirar para a baliza deserta, com Saleh Al Amri a faturar aos 90+8, de penálti.