Jorge Jesus deixa comando técnico dos sauditas do Al Hilal

O treinador português Jorge Jesus deixou o comando técnico do Al Hilal, depois de ter sido derrotado nas meias-finais da Liga dos Campeões asiáticos, anunciou hoje o clube saudita.

"A direção do Al Hilal chegou a acordo com o treinador Jorge Jesus para terminar a relação contratual entre as partes", lê-se na conta oficial do clube na rede social X.

Jesus, de 70 anos, cumpria a segunda temporada no Al Hilal, que, depois de se ter sagrado campeão na época passada, segue a cinco pontos do líder Al Ittihad, a cinco jornadas do fim do campeonato.

Esta foi a segunda passagem do técnico luso no clube de Riade, depois da primeira experiência entre junho de 2018 e 2019, antes do marcante percurso nos brasileiros do Flamengo, do regresso ao Benfica e da experiência turca no Fenerbahçe.

Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, Jesus conta ainda passagens por clubes como Felgueiras, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Belenenses, Sporting de Braga e Sporting.

O nome do treinador português tem sido apontado pela comunicação social como hipótese para suceder na seleção brasileira a Dorival Júnior, que foi demitido no final de março, após a goleada sofrida frente à Argentina (4-1), na qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2026.