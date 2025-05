‘Sala cheia’ para a apresentação dos livros de Rute Agulhas e Jorge Neo Costa

Os livros de Rute Agulhas e Jorge Neo Costa - 'Podes Falar Comigo' e 'Julieta, a tartaruga que perdeu a carapaça', que abordam como devemos proteger as crianças e garantir que estas cresçam num ambiente seguro, são esta tarde apresentados no Funchal, na FNAC Madeira.

A apresentação das obras dos dois elementos do Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, estará a cargo da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e do director nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha.

'Podes Falar Comigo' é um guia prático dirigido aos adultos, complementado pela publicação 'Julieta, a tartaruga que perdeu a carapaça', que tem como público-alvo as crianças em idade pré-escolar. As duas publicações da autoria da psicóloga e coordenadora do grupo Vita, Rute Agulhas, e do assistente social Jorge Neo Costa, com mais de duas décadas de experiência profissional na área da violência sexual contra crianças e jovens, foram lançadas em Fevereiro.

São hoje apresentados na Região.