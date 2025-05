Von der Leyen e Metsola felicitam Montenegro por resultado

A presidente da Comissão Europeia considerou hoje que a vitória da coligação PSD/CDS-PP nas eleições legislativas de domingo é uma "excelentes notícia para Portugal" e felicitou o presidente social-democrata, Luís Montenegro.

"Querido Luís Montenegro, parabéns pela vitória eleitoral! É uma excelente notícia para Portugal e para a Europa, que só pode beneficiar de continuidade e estabilidade", escreveu Ursula von der Leyen, nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário, que faz parte da mesma família europeia que Luís Montenegro, o Partido Popular Europeu, acrescentou que conseguiu "alcançar muito trabalho benéfico" com o presidente do PSD: "Há muito mais pela frente." A presidente do Parlamento Europeu também congratulou hoje Luís Montenegro, defendendo que é "ótimo para Portugal".

"Parabéns Luís Montenegro! É ótimo que Portugal e a Europa continuem a beneficiar da tua liderança e compromisso, garantindo soluções, determinação e estabilidade", escreveu Roberta Metsola, nas redes sociais.

Roberta Metsola também pertence ao Partido Popular Europeu.

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições legislativas de domingo com 89 deputados, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, com 58 cada.

A Iniciativa Liberal continua a ser a quarta força política, com mais um deputado (9) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o Bloco de Esquerda está reduzido a uma representante, tal como o PAN, que manteve um deputado.

O JPP, da Madeira, conseguiu eleger um deputado pela primeira vez.

Estes resultados não incluem ainda os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas serão conhecidas a 28 de maio.