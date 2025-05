UE destaca a mensagem de paz de Leão XIV na missa de inauguração

As presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, destacaram hoje a mensagem de paz do Papa Leão XIV, depois de assistirem à sua missa inaugural, uma paz que "não pode ser tomada como garantida".

"Hoje reunimo-nos em Roma para celebrar o início do pontificado do Papa Leão XIV. Desde a sua eleição, sua santidade tem sido portadora de uma profunda mensagem de paz. Uma paz sustentada pela compreensão e perseverança", disse Von der Leyen, numa mensagem nas redes sociais.

Para a presidente europeia esta mensagem "ressoa em todo o mundo, e especialmente no continente" europeu.

"Na Europa, sabemos que a paz não pode ser considerada um dado adquirido. Tem de ser construída, alimentada e acarinhada", sublinhou.

Von der Leyen destacou também a ênfase dada pelo Papa à doutrina social da Igreja: "O bem comum e a dignidade humana devem permanecer no centro das grandes transformações que estão a moldar o nosso mundo", afirmou.

Por sua vez, Metsola também disse nas redes sociais que espera que o pontificado de Leão XIV "inspire um compromisso renovado com a justiça, a paz e a esperança em todo o mundo".

"Será uma voz poderosa pela paz, pelo amor e pela nossa humanidade comum", concluiu.

Leão XIV inaugurou o seu pontificado com uma missa, na qual fez um apelo apaixonado pela unidade na Igreja e pela paz em um mundo marcado por "muito ódio e preconceito".

O dia começou com o primeiro passeio do novo pontífice a bordo do papamóvel, viajando pela Praça de São Pedro e pela Via della Conciliazione para cumprimentar as quase 200.000 pessoas que chegaram ao Vaticano para a cerimónia.

A missa foi celebrada diante de milhares de fiéis, autoridades e representantes de 150 países e organizações.