Joe Biden diagnosticado com forma agressiva de cancro da próstata e com metástases nos ossos

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de cancro da próstata, com "metástases nos ossos", anunciou hoje o gabinete do antigo líder democrata.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite uma gestão eficaz" da doença, declarou o gabinete de Joe Biden num comunicado divulgado pelas agências Associated Press e AFP.

Biden, 82 anos, foi visto na semana passada por médicos depois de terem sido detetados sintomas urinários e um nódulo na próstata. Foi-lhe diagnosticado um cancro da próstata na sexta-feira, tendo as células cancerígenas alastrado para o osso.

"O Presidente e a sua família estão a analisar as opções de tratamento com os seus médicos", lê-se no comunicado.

Na terça-feira, foi noticiado que tinha sido descoberto, num exame médico de rotina, um "pequeno nódulo" na próstata de Biden, que exigia mais exames.

Segundo a AP, os cancros da próstata recebem uma pontuação chamada pontuação de Gleason que mede, numa escala de 1 a 10, o aspeto das células cancerígenas em comparação com as células normais. A pontuação de Biden, 9, sugere que o seu cancro está entre os mais agressivos.

Quando o cancro da próstata se espalha para outras partes do corpo, muitas vezes espalha-se para os ossos. O cancro com metástases é muito mais difícil de tratar do que o cancro localizado, porque os medicamentos podem não chegar a todos os tumores e eliminar completamente a doença.

No entanto, quando os cancros da próstata necessitam de hormonas para crescer, como no caso de Biden, podem reagir a tratamentos que privem os tumores de hormonas.

A saúde de Biden foi uma preocupação dominante entre os eleitores durante o seu mandato como Presidente (2021-2025).

Depois de, num debate em junho, evidenciar confusão, Biden abandonou a candidatura a um segundo mandato.

A então vice-presidente Kamala Harris tornou-se a candidata democrata e perdeu nas eleições de novembro para o republicano Donald Trump, que regressou à Casa Branca após um hiato de quatro anos.

Nos últimos dias, Biden rejeitou preocupações sobre a idade, apesar de relatar no novo livro "Original Sin" ('Pecado Original') de Jake Tapper e Alex Thompson que assessores protegeram o público da extensão do seu declínio enquanto exercia o mandato presidencial.

Em fevereiro de 2023, Biden teve uma lesão de pele removida do peito que era um carcinoma basocelular, uma forma comum de cancro de pele. Em novembro de 2021, foi-lhe retirado um pólipo do cólon que era uma lesão benigna, mas potencialmente pré-canceríngena.

Em 2022, Biden fez do combate à doença uma das prioridades da sua administração, com o objetivo de reduzir para metade a taxa de mortalidade por cancro nos 25 anos seguintes.

A iniciativa foi uma continuação do trabalho como vice-presidente para combater uma doença que tinha matado o seu filho mais velho, Beau.

Biden foi o presidente mais velho da história dos EUA. Trump tomou posse para o segundo mandato em janeiro, com 78 anos.