'Calheta SoundsCool' doou mais de 5 mil euros à Liga Portuguesa contra o Cancro

A Câmara Municipal da Calheta entregou, ontem, um donativo de 5.155 euros à Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, resultante da totalidade dos bilhetes vendidos no festival, que decorreu no passado dia 3 de Maio, no Paul do Mar.

A promessa havia sido feita pela autarquia aquando da apresentação da segunda edição do 'Calheta SoundsCool 2025', em Abril.

Na entrega do donativo, que aconteceu no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta, estiveram presentes: a vice-presidente da autarquia, Doroteia Leça, o presidente da Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro, Ricardo Sousa, e o vereador da autarquia, Aleixo Abreu, entre outros elementos ligados à produção do evento.

A solidariedade é já uma marca deste festival, que para além dos donativos resultantes da venda dos ingressos, apoiou várias associações do concelho, a exemplo do ano passado.

'Calheta Green', 'Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres', 'Juventude Calhetense' e 'Via Ativa' voltaram a ter um espaço próprio no recinto, onde puderam vender comidas e bebidas, ficando as respectivas associações com a totalidade da receita que arrecadaram.

Em termos musicais o 'Calheta SoundsCool' contou este ano com a presença de: Ventania & Amor (DJ Set), Uprising Reggae Band (Reggae), Coletivo Gira (Roda de Samba), La Tremenda Sonora (Salsa) e Ferro Gaita (Funaná).

A riqueza deste festival baseia-se na fusão de ritmos musicais diferentes entre si, mas que também têm pontos em comum, na sua maioria provenientes da América Latina. O 'Calheta SoundsCool' tem vindo assim a ganhar um carácter internacional e, este ano, teve a maior adesão de sempre em termos de público que se deslocou até ao recinto.