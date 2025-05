'A presença madeirense em Jersey' assume forma de livro

Decorreu, ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Saint Helier, a apresentação e lançamento do livro 'A presença madeirense em Jersey', de Duarte Mendonça, técnico da Biblioteca Municipal da Câmara Municipal do Funchal.

Esta obra resultou do protocolo de cooperação cultural assinado, em Novembro de 2023, entre os municípios do Funchal e de Saint Helier, com o objectivo de estudar e valorizar a comunidade madeirense residente em Jersey e Guernsey.

Este evento, que contou com a presença de várias individualidades locais e de membros da comunidade madeirense, bem como do Director Regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, integrou a agenda da visita oficial da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e da vereadora Ana Bracamonte, que tutela o pelouro da Diáspora e Migrações.

A autarca e a vereadora a participaram também na cerimónia do Liberation Day, assinalado a 9 de Maio e que comemora a libertação das Ilhas do Canal após o período da II Guerra Mundial, tendo também contando com a presença de delegações outras cidades geminadas com Saint Helier, nomeadamente de Bad Wurzach (Alemanha), Trenton (EUA), Évran e Avranches (França), e Mykolaiv (Ucrânia).

Madeira representada na celebração do Dia da Libertação em Jersey O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, encontra-se em Jersey em representação oficial do Governo Regional da Madeira, no âmbito das celebrações do 80.º aniversário do Dia da Libertação das Ilhas do Canal — Jersey e Guernsey — do domínio alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

Esta visita incluiu ainda contactos e encontros com a vasta comunidade madeirense presente em Jersey, sendo que, ontem, Cristina Pedra e Ana Bracamonte, visitaram a Biblioteca Pública de Jersey, oferecendo várias obras editadas pela Câmara Municipal do Funchal.

Ainda ontem, a presidente e a vereadora da Câmara Municipal do Funchal participaram, na igreja de São Tomás, em Saint Helier, na cerimónia religiosa, em honra de Nossa Senhora de Fátima, presidida pelo sacerdote madeirense, Hugo Tomás.

As cidades do Funchal e Saint Helier têm um acordo de geminação desde 2008. Presentemente vivem em Jersey cerca de 12 mil madeirenses a residir nas Ilhas do Canal.