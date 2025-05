Espírito Santo e Vítor Pereira candidatos a treinador da época da Premier League

Os portugueses Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest) e Vítor Pereira (Wolverhampton) estão entre os cinco finalistas ao galardão de treinador de futebol da época de 2024/25 em Inglaterra, divulgados hoje pela Premier League.

Nuno Espírito Santo, de 51 anos, e Vítor Pereira, de 56, vão disputar a distinção com o treinador campeão da Premier League, o neerlandês Arne Slot (Liverpool), com o dinamarquês Thomas Frank (Brentford) e o inglês Eddie Howe (Newcastle).

Depois de salvar o Notthingham Forest da descida na última época, Espírito Santo já garantiu este ano o apuramento da equipa para as competições europeias pela primeira vez em 30 anos e pode ainda chegar a um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, este ano reservado aos cinco primeiros.

O técnico dos 'wolves' ganhou três prémios de Treinador do Mês esta época, mais do que qualquer outro treinador na presente edição da prova.

Vítor Pereira assumiu os 'wolves' em dezembro de 2024, na 19.ª posição da Premier League, mas, com 10 vitórias e dois empates em 18 jogos, afastou o clube da zona de despromoção e garantiu a permanência para a próxima temporada.

Os adeptos têm até segunda-feira para escolher um dos cinco candidatos, sendo os votos do público combinados com os de um painel de especialistas. O vencedor será anunciado no final da época.

A votação para o jogador do ano foi também aberta 'online' no sítio da Premier League, que divulgou os oito finalistas, num grupo que não conta com qualquer português.

Ryan Gravenberch, Mohamed Salah e Virgil van Dijk, campeões pelo Liverpool, Morgan Gibbs-White e Chris Wood, do Nottingham Forest, Alexander Isak, do Newcastle, Bryan Mbeumo, do Brentford, e Declan Rice, do Arsenal, são os jogadores a votação.

Em votação também vai estar o jovem futebolista da época, para jogadores até aos 23 anos, e que tem como finalistas Liam Delap (Ipswich), Anthony Elanga (Nottingham), Ryan Gravenberch (Liverpool), Dean Huijsen (Bournemouth), Cole Palmer (Chelsea) -- vencedor em 2023/24 -, João Pedro (Brighton), Morgan Rogers (Aston Villa) e William Saliba (Arsenal).