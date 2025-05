O líder do PS/Madeira acaba de abandonar o plenário da Assembleia Legislativa, onde ainda decorre o debate do programa da Secretaria Regional de Finanças.

Paulo Cafôfo ainda não fez qualquer intervenção no debate do programa do XVI Governo, que começou ontem.

O PS/Madeira tem uma reunião da Comissão Política marcada para o final da tarde (19h30).