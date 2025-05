Miguel Silva Gouveia diz que Bruno Pereira usou "desculpa da brincadeira” para "esconder o desleixo crónico" do executivo

O ex-autarca e actual vereador da Câmara Municipal do Funchal, eleito pela coligação 'Confiança', diz que diz que o vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, usou "desculpa da brincadeira” para "esconder o desleixo crónico" do executivo.

'Brincadeira' com barreira na estrada na origem do congestionamento O caos no trânsito instalado esta manhã na zona da Cruz Vermelha e que afectou toda a Cota 40 e, possivelmente, também a Via Rápida, terá sido originado por uma barreira na estrada que não se sabe quem colocou.

"Na manhã desta segunda-feira, a cidade foi novamente vítima do desleixo de quem a governa. Uma barreira de sinalização foi colocada numa entrada do Túnel da Cota 40, bloqueando o trânsito, prejudicando o regresso ao trabalho e à escola e provocando o caos desde o centro da cidade até à Via Rápida. Segundo o actual vice-presidente da Câmara “terá sido uma brincadeira”. Contudo, muitos condutores afirmam que a referida barreira, que é da Câmara Municipal, já se encontraria naquele local desde ontem à noite", começou por referir na rede social Facebook.

Como se não bastasse, prossegue, "o mesmo vereador tenta sacudir responsabilidades insinuando que a solução para este desleixo, a que recorrentemente assistimos, estará na instalação do sistema videovigilância".

"Um projecto iniciado pela Confiança em 2020 e que já leva quase 4 anos de atraso nas mãos deste mesmo vereador. Esta é apenas mais uma tentativa risível de disfarçar a incompetência e a ausência de trabalho, como se o problema para o trânsito fosse a falta de câmaras, e não a falta de planeamento, de prevenção e de responsabilidade", acrescenta.

Não há, até ao momento, qualquer explicação concreta sobre quem colocou a referida barreira, nem sobre como foi possível que uma infraestrutura urbana crítica, que até dispõe de câmaras de supervisão, possa ser "sabotada" com tamanha facilidade. Esta desculpa da “brincadeira” é apenas mais um eufemismo para esconder o desleixo crónico de um executivo que prefere encenar soluções em vez de governar com seriedade". Miguel Silva Gouveia

Por fim, diz esperar que os funchalenses não deixem passar "mais esta triste brincadeira dos que anunciavam um Funchal sempre à Frente, mas têm levado o Funchal sempre ao fundo".