Guilherme Marques e Francisca Marote sagram-se Campeões Regionais Absolutos em Ténis

A prova mais importante do ténis madeirense contou com a participação de 39 atletas e decorreu desde o passado dia 10 de Maio e terminou este domingo com a consagração de 6 novos campeões regionais absolutos.

Nos masculinos, Guilherme Marques revalidou o título conquistado o ano passado numa 'batalha' perto das 3 horas. O tenista do Roberto Costa TC derrotou o parceiro de clube, Alexandr Zdimal por 6-1, 6-7 e 6-2 numa final marcada pelo equilíbrio, sobretudo na segunda partida. Guilherme sagra-se, assim, bi-campeão regional absoluto de singulares, depois do título conquistado em 2024.

Na variante de singulares femininos, numa final disputada entre duas jovens tenistas do Roberto Costa TC, foi a atual vice-campeã de Sub-14 e Sub-16, Francisca Marote a levar o título. Numa final jogada no Court principal da Quinta Magnólia, a tenista de 14 anos derrotou Vera Ojkic por 6-3 e 6-2, sagrando-se campeã regional absoluta pela primeira vez.

Nos pares masculinos, os finalistas da final de singulares uniram forças e, juntos, derrotaram os parceiros de clube, Ricardo Ventura e Rúben Cardoso por 6-3 e 6-1, erguendo mais um título este fim-de-semana.

Nos pares mistos, e à procura do 'triplete' que conquistou o ano passado, Guilherme Marques juntou-se a Beatriz Pamplona (CD Nacional) para disputar a final diante da já campeã nos singulares, Francisca Marote e Nuno Bernardino (Roberto Costa TC). Os primeiros cabeças-de-série venceram a primeira partida mas sofreram a reviravolta e Francisca Marote, que celebrou a 'dobradinha', venceram o título na variante - vitória por 3-6, 6-3 e 10-5.