Madeirense Madalena Fernandes conquista título de ténis na Eslovénia

A tenista madeirense Madalena Fernandes conquistou o seu segundo título internacional, desta vez na Eslovénia.



A actual sexta do ranking nacional deste escalão, conquistou assim o segundo título na carreira depois de, em Dezembro, ao lado de Francisca Marote, terem conquistado o título em Oslo, Noruega.

Desta vez, ao lado da também portuguesa, Maria Carneiro, a dupla lusa conquistou o título da variante de pares femininos do Grawe Open 2025, torneio de categoria 2 do calendário da Tennis Europe sub-16.

As jovens portuguesas alcançaram o título depois de grandes vitórias perante as duplas 1 e 2 do torneio. Nas meias-finais, Madalena e Maria derrotaram as cabeças-de-série nº1, a americana Anastaciya Kotovksa e ucraniana Viktoriia Zaichenko, por 6-1 e 6-1.

Na manhã de hoje, a tenista do Roberto Costa TC e a sua parceira derrotaram as segundas cabeças-de-série, a húngara, Laura Fizel e a tenista da casa, Aleksandra Kardum, por 6-2 e 6-2.

Na variante de singulares, Madalena Fernandes foi eliminada pela 7.ª cabeça-de-série, a tenista da casa, Nika Stor, por 6-3, 6-7 e 6-0, após ter 'furado' o quadro de qualificação.