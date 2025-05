CDU alerta para o "perigo das maiorias absolutas"

A candidatura da CDU Madeira às eleições para a Assembleia da República realizou esta quinta-feira, 15 Maio, uma acção de contacto com os trabalhadores da Administração Local, junto à Estação de Tratamento de Resíduos nos Viveiros, da Câmara Municipal do Funchal. Durante a iniciativa, a candidata Herlanda Amado sublinhou a importância de "defender todos os dias os direitos conquistados pelos trabalhadores" e alertou para "o perigo das maiorias absolutas".

Segundo a cabeça-de-lista da candidatura da CDU, as maiorias não garantem estabilidade para os trabalhadores, mas antes "absolutismo, do 'quero, posso e mando'".

A candidata deu o exemplo do suplemento de penosidade e insalubridade que, segundo Herlanda Amado, foi "uma luta de 20 anos", frequentemente negada por PSD e CDS com o apoio "inerte do PS". A medida, "depois de aprovada na Assembleia da República, ficou na gaveta a 'aguardar' a regulamentação e consequente aplicação", criticou, lembrando "a luta diária dos trabalhadores para que os direitos sejam conquistados".

Herlanda Amado recordou que "a CDU esteve na linha da frente desta luta, nunca abandonando os trabalhadores e as suas justas reivindicações". A candidata sublinhou que este direito "só foi possível alcançar porque os trabalhadores nunca desistiram de lutar e porque a CDU interveio de forma decisiva".

Na sequência das muitas lutas desenvolvidas pelos trabalhadores ao longo dos anos e das muitas iniciativas que a CDU corporizou em propostas na Assembleia da República, foi consagrado no Orçamento de Estado o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade aos trabalhadores das Autarquias da recolha e tratamento de resíduos, higiene urbana e dos cemitérios. Com a aprovação da Lei em 2021, que consagra aos trabalhadores dos municípios o direito a receberem o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade, aquele direito só é possível alcançar porque os trabalhadores nunca desistiram de lutar e teve a intervenção fundamental da CDU. CDU

A cabeça-de-lista reforçou a necessidade de garantir "o direito ao trabalho com direitos", defendendo o reforço da CDU na Assembleia da República, uma "força combativa e resistente, com coragem para defender o povo do País e da Região".