Fu Yu eliminada na primeira ronda do Mundial de ténis de mesa

A olímpica portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada na primeira ronda do Mundial de ténis de mesa, em Doha, deixando Jieni Shao como única representante lusa em prova no quadro de singulares femininos.

Ante a alemã Yuan Wan, 62.ª do ranking mundial e 19 anos mais nova do que a veterana portuguesa, Yu, 74.ª do mundo, perdeu o primeiro parcial por 11-6, mas respondeu de imediato, por 11-5.

No terceiro parcial, a germânica venceu por 15-13, podendo ter caído para qualquer dos lados, e uma bola que faria o 10-10, no quarto, acabou por 'cair' para Wan (11-9), que fechou pouco depois com 11-3.

Em Doha, fica em prova no quadro feminino outra olímpica lusa, Jieni Shao, 59.ª do ranking, que vai se bater com a número oito do mundo, a japonesa Satsuki Odo, na segunda-feira.

Em masculinos, Marcos Freitas, 98.º, vai defrontar o egípcio Omar Assar, 23.º pré-designado, na ronda de 64, e João Geraldo, 125.º do ranking mundial, o chinês Jingkun Liang, quinto jogador mundial.

Se ambos os portugueses conseguirem vencer, vão defrontar-se na terceira ronda, o que garantirá pelo menos um luso nos oitavos de final.