MPT cresce na Madeira com mais 130 votos

O MPT Madeira conseguiu mais 130 votos nestas Eleições Legislativas Nacionais.

Ao DIÁRIO, Ricardo Camacho, candidato que encabeçou a candidatura do Partido Da Terra à Assembleia da República, sublinha que apesar de não ter sido eleito, "o objetivo primário foi conseguido - recuperar votos e transmitir as ideias do MPT à população".

O candidato assume que o partido "continuará a lutar e a trabalhar em prol da Região Autónoma da Madeira", agradecendo aos madeirenses e porto-santenses pela "confiança que depositaram no MPT", lembrando que "os pequenos passos são grandes conquistas".

Sobre os seis deputados eleitos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira (3 dos PSD, 1 do PS, 1 do Chega e 1 do JPP), Ricardo Camacho faz votos de que os parlamentares sejam "a voz" da Região, lutando pelos interesses da população.

Ricardo Camacho lamenta que "ainda há pessoas que deixam os outros decidirem por elas, não querendo participar neste acto democrático".