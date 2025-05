"Só o voto no PS pode garantir 'Mais Madeira' na República"

No último dia de campanha, Emanuel Câmara reforçou o apelo ao voto no PS e garantiu que só a eleição de deputados do PS "pode garantir a defesa intransigente dos interesses da Madeira e do Porto Santo na Assembleia da República".

Os contactos com a população, hoje, foram na Rua Dr. Fernão de Ornelas, tendo Emanuel Câmara garantido o “empenho e dedicação” da sua equipa às questões que dizem respeito à Região. “Nós queremos ‘Mais Madeira’ na Assembleia da República e isso só poderá acontecer com deputados do PS”, adiantou o candidato, apontando que o Governo Regional, que gere os destinos da Região há quase 50 anos, “ainda não teve a capacidade de resolver muitos dossiês que estão em cima da mesa e que se arrastam durante anos”, e que os deputados eleitos pelo PSD não têm sido capazes de dialogar e reivindicar.

Nós não queremos contenciosos da Autonomia, não queremos falsas questões! Nós queremos resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses. Queremos que a nossa Autonomia resolva os nossos problemas. Emanuel Câmara

O cabeça-de-lista destacou também que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores acrescentam dimensão atlântica a Portugal, defendendo que as suas especificidades próprias têm de ser suportadas pelo Estado português. “Ninguém nos está a fazer favores nenhuns, porque a nossa realidade como ilhéus não é a mesma de um português que vive no espaço continental”, sentenciou.

“Se querem pessoas que defendam intransigentemente a nossa Região, os madeirenses e os porto-santenses, votem no PS, votem no Emanuel Câmara e nas pessoas que me acompanham, para as representarmos como deputados à Assembleia da República, tendo sempre a Madeira e o Porto Santo presentes", disse.